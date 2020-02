“Kultura ni zgolj umetnost, govorimo o temeljni identiteti”

V Narodnem domu je bila sinoči osrednja slovesnost Mestne občine Celje ob slovenskem kulturnem prazniku. Slavnostna govornica je bila je bila direktorica Osrednje knjižnice Celje mag. Polona Rifelj, ki je med drugim poudarila, da kultura ni zgolj umetnost, in da se moramo začeti pogovarjati o svoji temeljni identiteti. Na slovesnosti so tudi podelili priznanja celjske zvezde za izstopajoče kulturne dosežke, ki so jih prejeli Rolanda Fugger Germadnik, Špela Mastnak in Sebastjan Weber.

“Če privzamemo, da je kultura pravzaprav temeljni način, kako se človek vzpostavlja v odnosu do sveta, nam kmalu postane jasno, da kultura prežema sleherno človeško početje. Če torej kulturo okrajšamo na zgolj umetnost, pozabimo, da v njeno domeno spada tudi jezik kot temeljni način človeške komunikacije”, je v svojem govoru dejala Polona Rifelj.

Ob tem je še poudarila, da ob vsesplošnem izrivanju slovenščine iz javnega prostora tako radi pozabljamo, da je stoletja odigrala osrednjo vlogo veziva naroda, ki so mu bili odvzeti vsi ostali konstitutivni elementi, ki so nujno potrebni za samostojnost in neodvisnost. “Danes, ko smo, mimogrede prav na krilih slovenske besede in stoletnih prizadevanj generacij, udobno ugnezdeni v lastni državi, s tem istim jezikom ravnamo skrajno mačehovsko, uklanjamo ga vsemogočim interesom, državne institucije kot glavni varuhi jezika in s tem narodove identitete pa svoje uslužbence pošiljajo na tečaje tujih jezikov, da bodo lahko s priseljenci komunicirali v njihovem jeziku. Čeprav je bilo na temo hlapčevanja v slovenski literaturi zapisanih že mnogo eksplicitnih besed, nam očitno še niso prišle do živega”, je še povedala Polona Rifelj.