Lahko spremenite tok zgodovine

Kako lahko še doživite srednji vek in nesrečno ljubezensko zgodbo Friderika in Veronike? Tako da se s pomočjo pametnih očal prestavite nekaj stoletij nazaj, pravijo v Thermani Laško, ki so kot del animacije za hotelske in zunanje goste odprli Sobo VR doživetij.

Virtualna resničnost postaja vse bolj priljubljena, sama tehnologija vse bolj dovršena. Da bi svoje goste tudi zgodovinsko izobrazili, v Thermani Laško ponujajo posebno doživetje. Zgodovinsko dejstvo nesrečne ljubezenske zgodbe med Friderikom in Veroniko so umestili v okolje Starega gradu Celje. Uporabnik postane Friderik, zaprt v ječo, kamor ga je dal zapreti lastni oče. Njegova naloga je, da se reši iz Friderikovega stolpa, vse z namenom, da je potem, ko reši sebe, korak bliže k temu, da reši tudi Veroniko, ki jo sicer čaka kruta usoda. V času od maja do konca junija je doživetje preizkusilo nekaj čez 100 oseb, ki so bili različnih starosti. Virtualano doživetje je na voljo tudi na pristni lokaciji – Starem gradu Celje!

BGO