Lahko tudi »pršjača« postane gastronomski hit?

Kostanjeva juha z ocvrto slanino, ajdovi krapi s proseno kašo in kozji sir s hruškovo čežano je samo nekaj od dobrot, ki so jih tistega večera postregli polni dvorani gostov. Naj se zaseka domačih kolin sliši še tako robustno in nezdružljivo z visoko kulinariko sodobnega sveta, so prav takšne sestavine lahko bistvo uspešne turistične zgodbe. Vanje se želi vpisati tudi Kozjansko.

Razvojna agencija Kozjansko je tudi letos pripravila tradicionalno srečanje ustvarjalcev turistične ponudbe. V občini, kjer turizem ni osrednja rdeča nit, je razvoj tega področja odvisen predvsem od motivacije in pripravljenosti posameznikov, seznanjenosti z možnostmi, novim znanjem, mreženjem in povezovanjem ponudnikov tudi izven lokalnih meja.

»Gastronomija je eden glavnih motivov turističnih potovanj,« je bil jasen osrednji gost večera, etnolog dr. Janez Bogataj. »V turizmu uspejo tisti, ki znajo svojo tradicijo in dediščino ponuditi na sodoben, gostu prijazen in privlačen način. In tu je pomembna vsaka lokalna posebnost, če jo seveda znamo ponuditi v ovoju dobre zgodbe.« Na Šentjurskem je ponudnikov, ki ta pristop že razumejo in ga poskušajo nadgraditi, očitno že zdaj veliko. Možnosti in priložnosti za razvoj v tej smeri je še ogromno. Še posebej ker tudi država poskuša narediti korak naprej s promocijo Slovenije kot gastronomske regije 2021.

Okusi Kozjanskega še neodkriti

»V občini imamo pomembno izobraževalno ustanovo Šolski center Šentjur, imamo več odličnih in prepoznavnih ponudnikov, nagrajence kulinaričnih in s kulinariko povezanih izdelkov, nagrajence Ptujskih dobrot, dobitnike priznanj na sejmu v Gornji Radgoni,« je lokalne adute na tem področju naštela Breda Retuznik iz Razvojne agencije Kozjansko. Kuharski mojster Borut Jovan, ki je z Mojco Žurej pripravil vrhunsko pogostitev na tokratnem srečanju, je na primer že eden tistih, ki znajo odgovore na sodobne kulinarične izzive poiskati prav v naravi in lokalnem okolju.

Omembe vredni so tudi nekateri projekti, v katerih je razvojna agencija že izpostavila lokalne jedi in etnološke posebnosti. »Trenutno je takšen projekt Planet Soen v sodelovanju s Šolskim centrom Šentjur in tujimi partnerji s Portugalske, Slovaške, Poljske. Zaključujemo projekt Integralni produkt zeliščarske dediščine. Izvajamo tudi mednarodni projekt Cuheco, v katerem bomo med drugim usposabljali zlasti ženske v podeželskem okolju, kako učinkovito uporabljati različna promocijska orodja in kanale za izmenjavo izkušenj pri proizvodnji, predelavi in trženju izdelkov iz lokalnega okolja. V projektu sodelujejo partnerji s Finske, Cipra in Poljske,« je pojasnila Retuznikova.

Doslej pri nas uspešno deluje že osem skupinskih turističnih blagovnih znamk. Nam najbližja je na primer znamka Okusi Rogle. Šentjurčani si po tem zgledu želijo uveljaviti tudi okuse Kozjanskega. »Potencial je nesporen,« je bil optimističen Bogataj.

