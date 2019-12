Lampijoni na Savinjskem nabrežju nepogrešljiv del Pravljičnega Celja

Zadnjega meseca v letu v Celju si ni mogoče več zamisliti brez slikovite praznične podobe, ki jo na Savinjskem nabrežju ustvarijo celjski vrtci, osnovne in srednje šole. Edinstveni pisani lampijoni, ki zvečer zasvetijo, so postali nepogrešljiva tradicija in pravcata znamenitost Pravljičnega Celja. Otroci, učenci in dijaki so jih s pomočjo vzgojiteljev in učiteljev letos namestili že osmič. Kot vselej so prvič zasvetili na Miklavžev večer.

Zaradi pravljičnih hišk, čarobnih mest, nežnih snežink, pisanih božičnih dreves in drugih prazničnih podob je v teh dneh sprehod po Savinjskem nabrežju pravo doživetje in paša za oči. Nosilci tega edinstvenega projekta so Mestna občina Celje, ki skrbi za celovito krasitev mesta, Zavod Celeia Celje, ki je glavni organizator Pravljičnega Celja, in Šolski center Celje, saj tri njegove srednje šole pomagajo pri tehnični izvedbi postavitve lampijonov. Približno 80 lampijonov so letos poslikali otroci iz sedmih vrtcev, enajstih osnovnih šol in šestih srednjih šol s svojimi mentorji.

»Glavni namen tega projekta je, da vrtce in šole povabimo k sodelovanju pri ustvarjanju prazničnega vzdušja v mestu. Na njihove izdelke smo tudi letos zelo ponosni in verjamemo, da se jih bo razveselilo veliko ljudi,« so povedali v Mestni občini Celje in dodali, da je tudi med letom sodelovanje občine s šolami in z vrtci bogato in raznoliko. Da te edinstvene podobe zaživijo na Savinjskem nabrežju, je treba veliko dela, časa in priprav, prav tako veliko domišljije in idej. Tega mladim res na primanjkuje, to je več kot očitno v vseh teh osmih letih, odkar sodelujejo v projektu.

