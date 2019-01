Lani manj osebnih stečajev

Lani je šlo na Celjskem v stečaj 128 gospodarskih družb, kar je nekoliko več kot leto prej, a približno toliko kot prejšnja leta. Večinoma gre za manjše družbe le z nekaj ali celo nič zaposlenimi, ki so se ukvarjale z gradbeništvom, trgovino in drugimi storitvenimi dejavnostmi.

Med odmevnejšimi sta bila lani stečaja Leonarda, ki je po 28-ih letih delovanja zaprl svojo znano trgovino v središču Celja, in podjetja Vigrad, ki je bilo znano predvsem po prodaji, izposoji in servisiranju mobilnih WC kabin. Za navadno prisilno poravnavo so je lani odločilo le štorsko podjetje Valji, ki ga že nekaj časa pretresajo finančne težave. Te so bile tudi razlog, da je podjetje doživelo večje lastniške spremembe.

Krepko pa se je v primerjavi s prejšnjimi leti zmanjšalo število osebnih stečajev posameznikov. V letu 2015 jih je bilo 643, v letu 2016 je zaradi prezadolženosti za osebni stečaj zaprosilo 478 posameznikov, predlani je bilo osebnih stečajev 340, lani pa 288.

JI