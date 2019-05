Lani odnesel sef, zdaj pristal v priporu

Celjski kriminalisti so zaradi vloma in tatvine ovadili 53-letnega moškega z območja Novega mesta. Sumijo ga, da je sredi novembra lani iz stanovanjske hiše na območju Bistrice ob Sotli ukradel sef z denarjem, naložbenimi zlatniki, nakitom in več drugimi stvarmi. S tem naj bi povzročil za okoli 50 tisoč evrov škode.

Sef, v katerem je ostalo le nekaj malenkosti, so nato našli na območju Brežic. Ko so policisti izsledili osumljenca, so mu odvzeli prostost, zaslišal ga je tudi preiskovalni sodnik, ki pa je zanj odredil pripor. Ker obstaja možnost, da je imel 53-letnik še pomagače, preiskava še ni končana.

53-letnik je bil v preteklosti že večkrat pravnomočno obsojen zaradi tatvin, izsiljevanja, povzročitve hudih telesnih poškodb, groženj, neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in drugih kaznivih dejanj.

SŠol

Foto: Pixabay