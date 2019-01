Lani se je na smučiščih poškodovalo osemdeset ljudi

Na Kopah bo tudi letos za varnost na smučiščih poleg slovenskih policistov skrbel tudi hrvaški policist. Gre za sodelovanje slovenske in hrvaške policije tudi zaradi hrvaških turistov. Policisti bodo opozarjali na previdnost med smučanjem. »Najpogostejši napaki, ki se vsako leto ponavljata med smučarji, sta slabša telesna pripravljenost in precenjevanje lastnih sposobnosti, vključno s sposobnostjo glede obvladovanja hitrosti,« pravijo na policiji.

Letno se na slovenskih smučiščih zgodi kar tisoč nesreč. Lani se je denimo v takšnih nesrečah v Sloveniji hudo poškodovalo več kot 80 ljudi. Nekatere nesreče pa tudi niso prijavljene, ker se posledice pokažejo kasneje.

Vodja Sektorja splošne policije na Generalni policijski upravi Tomislav Omejec.

To vse namreč vpliva na povečano tveganje za nastanek nesreč. Policisti, ki so prisotni na smučiščih izvajajo tudi nadzor nad prisotnostjo alkohola pri smučarjih. Primarno pa so za varnost na smučiščih odgovorni upravljavci in nadzorniki smučišč.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: GPU