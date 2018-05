Lansko poslovanje Sipa najboljše v zadnjih petih letih

Šempetrski Sip je lani posloval bolje, kot je načrtoval. Namesto predvidenih 20 milijonov evrov je s prodajo doma in na tujem ustvaril 23 milijonov evrov čistih prihodkov, kar je za tretjino več kot v letu 2016.

Rast čistega dobička je bila še višja. Predlani je družba, ki je v večinski lasti predsednika upravnega odbora Uroša Koržeta in ostalih dveh članov odbora, imela malo manj kot milijon evrov dobička, lani pa kar 2,3 milijona evrov. Vodstvo Sipa je z lanskim poslovanjem zelo zadovoljno, saj je najboljše v zadnjih petih letih. Res je sicer, da se je na trgu kmetijske mehanizacije po dveh letih in pol recesije lani zgodil preobrat, a je bil Sip uspešnejši od tekmecev. Število prodanih strojev je povečal za četrtino, poleg tega se je povečal delež večjih strojev za profesionalno uporabo, tako da je bila povprečna cena prodanih izdelkov občutno višja.

Najbolj, za kar 37 odstotkov, se je povečala prodaja tako imenovane senene linije, ki je postala najpomembnejša skupina izdelkov v podjetju, saj predstavlja že 92 odstotkov celotne prodaje. Po padcu prodaje v srednji in vzhodni Evropi leta 2016 se je Sip še bolj usmeril na zahodnoevropske in čezoceanske trge. Nova Zelandija, na primer, se je lani po obsegu prodaje prebila že na četrto mesto, vse bolj pomemben postaja tudi ameriški trg. Sicer pa največji trgi šempetrskega podjetja, ki ima kupce v štiridesetih državah in z izvozom ustvari 75 odstotkov prihodkov, ostajajo Slovenija, Avstrija in Švica.

JANJA INTIHAR

Foto: SHERPA