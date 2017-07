Laščani Laščanom kot uvod v Pivo in cvetje

Festival Pivo in cvetje v Laškem, štiridnevna, največja zabavno-glasbena in etnološka prireditev v državi, se bo uradno začel jutri. A dogodek bo že nocoj dobil svoj tradicionalni slavnostni pridih.

Že leta uvod v Pivo in cvetje predstavlja prireditev Laščani Laščanom, ki so bo začela ob 19. uri v šotoru pred občino. Direktorica javnega zavoda Stik Laško, ki letos na Pivu in cvetju skrbi za organizacijo spremljajočih prireditev, Janja Urankar Berčon:

Pivovarna Laško bo popoldne pripravila tudi dan odprtih vrat, ko si bo mogoče ogledati proizvodnjo in prenovljeni pivovarski muzej. V Muzeju Laško pa bodo ob 18. uri kot eno od spremljajočih prireditev festivala odprli tradicionalno razstavo na temo piva, tokrat z naslovom Pivo za sabo.

Spremljajočih prireditev bo kot vselej veliko: etnografski program bo posvečen spominu na 17. julij leta 1927, ko je kralj Aleksander Karadjordjević Laško razglasil za mesto. Člani Zveze društev Možnar bodo vse dni festivala prikazovali utrinke iz življenja v tistem času.

Osrednje mesto festivala sicer zavzema glasbeni program: letos se bo zvrstilo okrog 60 odrskih in pouličnih prireditev. Na petih odrih bo nastopilo 200, skupno 400 glasbenih izvajalcev.

Kot uvod bo letošnji festival imel tudi tradicionalen zaključek, parado Piva in cvetja. Janja Urankar Berčon:

A z eno spremembo: ker ni bilo prijav, letos v nedeljo ne bo ohceti po stari šegi, bo pa ta odigrana v sklopu sobotnega etno programa. Letošnja novost festivala je tudi vstopnina na prizorišče, ki znaša 15 evrov. In seveda še en pomemben podatek: pollitrski vrček piva bo stal 2 evra.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA