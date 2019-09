Laška pihalna godba in mažorete navdušili v Šanghaju

Laška pihalna godba in laške mažorete so v okviru gostovanja na Kitajskem minuli konec tedna opravili glavni nastop na turističnem festivalu v Šanghaju in naleteli na odličen odziv obiskovalcev.

„Navdušeni obrazi publike so dokaz, da smo sobotni nastop izpeljali odlično. Ljudje so prevzeti že samo zato, ker smo zanje eksotični, ko dodaš še vrhunski nastop, pa prošnjam za fotografiranje ni konca. Naše nastope si je do sedaj ogledalo več 10 tisoč ljudi, pred televizijskimi ekrani pa več milijonov,“ je iz Šanghaja sporočila članica delegacije Sabina Seme. Povedala je še, da je organizacija festivala na visoki ravni, da so organizatorji dobro poskrbeli za avtobusne prevoze, hotelsko namestitev in prehrano.

Osemdesetčlanska zasedba Kulturnega društva Laška pihalna godba, ki v Šanghaju gostuje z vsemi svojimi tremi sekcijami, godbo, mažoretami in bobnarsko skupino, bo do konca gostovanja opravili še tri nastope, med drugim tudi za našega svetovnega prvaka v motokrosu Tima Gajserja, ki se ravno mudi v Šanghaju na zaključnem delu sezone v kategoriji MXGP. Laška pihalna godba se v domovino vrača v četrtek.

ROBERT GORJANC

Foto: ROK DEŽELAK