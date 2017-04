Laški košarkarji premagali Union Olimpijo

Košarkarji Zlatoroga so v 4. krogu lige za prvaka v domači dvorani Tri lilije premagali Union Olimpijo. Laščani so prikazali odlično predstavo, ko so vodili že za 16 točk, na koncu pa zmagali s 77:64.

Igor Tratnik in Nejc Barič sta dosegla po 18 točk.

Košarkarji Rogaške so v ligi za prvaka doživeli prvi poraz. Na gostovanju pri Krki so izgubili z 71:68. Polzelski Hopsi pa so se v Domžalah razveselili prve zmage. Domači Helios so premagali z 72:59. Alen Hodžič in Žan Kosič sta za zmagovalce dosegla po 14 točk. Po štirih krogih lige za prvaka imajo Zlatorog, Krka in Rogaška po tri zmage in en poraz. Union Olimpija je pri dveh zmagah, Hopsi pri eni, medtem ko je Helios še brez nje.

Košarkarice celjskega Athleta so v 8. krogu lige za prvaka v domači dvorani s 56:49 premagale Ilirijo. Annamaria Prezelj je dosegla 18 točk, Iva Slonjšak 14. Konjice so pred domačimi gledalci s 74:56 izgubile proti Triglavu, Janina je v domači Rogaški Slatini z 80:54 klonila proti Mariboru.

MITJA KNEZ

Foto: GrupA