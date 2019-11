Laško praznuje

Občina Laško je obeležila svoj občinski praznik. Uvod v praznične prireditve je bila včerajšnja osrednja slovesnost v Kulturnem centru Laško, na kateri so podelili tudi letošnja najvišja občinska priznanja.

Župan Franc Zdolšek leto od zadnjega občinskega praznika ocenjuje za uspešno, tudi zato, ker je minilo v znamenju naložb.

Razlog za zadovoljstvo ob občinskem prazniku je tudi to, da bodo v tem času namenu predali nekaj novih pridobitev.

Naziv častni občan je letos posmrtno prejel Edo Jelovšek za izjemen prispevek pri ohranjanju zgodovine Laškega. Bil je amaterski zgodovinar, kritik, novinar, iskalec in pisec zgodovinskih pričevanj o Laškem in širši okolici, zbiralec dokumentov o zgodovini kraja, avtor več knjig in biltenov.

Zlati grb je prejelo Turistično društvo Laško, ki letos praznuje 130-letnico delovanja. Srebrni grb so prejeli predsednica uprave Thermane Mojca Leskovar, Društvo upokojencev Laško in Smučarski klub Zlatorog Laško. Marko Pavčnik, kuharski »chef« in lastnik restavracije Pavus, pa je prejel bronasti grb.

RG, BA

Foto: Boris Vrabec