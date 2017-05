Lastniki cinkarne o delitvi bilančnega dobička

Lastniki Cinkarne Celje, med katerimi ima največji delež država, si bodo tudi letos razdelili skoraj ves bilančni dobiček podjetja. Končno odločitev o tem bodo sprejeli na seji skupščine, ki bo 6. junija.

Bilančni dobiček cinkarne znaša malo več kot 7,3 milijona evrov. Uprava in nadzorni svet predlagata, da bruto dividenda na delnico znaša 9 evrov in 5 centov. To pomeni, da bo podjetju ostalo le nekaj manj kot 1.300 evrov bilančnega dobička.

Delničarji cinkarne bodo na seji skupščine odločali tudi o imenovanju novega člana nadzornega sveta. Namesto Matjaža Janše, ki mu je potekel mandat, je za novega nadzornika predlagan Aleš Skok, neodvisno svetovalec in strokovnjak na področju prevzemov in združitev podjetij.

JI

Foto: GrupA