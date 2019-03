Lastovke letajo nizko, film, ki osvešča o gluhosti

V Mestnem kinu Metropol je včeraj Celjan Tadej Čater predstavil svoj nov dokumentarni film Lastovke letajo nizko. S filmom je želel opozoriti na skupnost gluhih in gluhonemih. Gluhota je nevidna in gluhi so nevidni invalidi, ki živijo med nami. Položaj gluhih je sedaj veliko boljši, a Tadej Čater v filmu orisuje njihov položaj pred drugo svetovno vojno in po njej, ko so takšne otroke poslali v gluhonemnico.

Skupnost gluhih v Sloveniji šteje tisoč ljudi, a zaradi operacij in napredka v zdravstveni oskrbi je te invalidnosti vedno manj in počasi izginja.

V filmu pripadniki te nevidne manjšine odkrito spregovorijo o življenju brez zvoka, o vzrokih za izgubo sluha, spopadanju z lastno invalidnostjo in okolico, travmah, ki so jih doživljali in posledicah, ki jih še danes čutijo.

Po projekciji filma Lastovke letajo nizko je bil pogovor z avtorjem, Tadejem Čatrom.

BGO

Foto: SHERPA