Le začetek pogovorov glede dvigala oziroma rešitve za invalide

Kot je znano, si v Pokrajinskem muzeju Celje prizadevajo, da bi dostop do svojih zbirk v prostorih Stare grofije na Muzejskem trgu omogočili tudi invalidom in gibalno oviranim osebam. Tudi do nastajajočega novega razstavišča arheoloških najdb pod Muzejskim trgom. To so v pokrajinskem muzeju želeli doseči z vgradnjo zunanjega dvigala na vzhodni strani Stare grofije. A tej rešitvi celjski območni zavod za varstvo kulturne dediščine nasprotuje, razhajanje obeh ustanov pa je dvignilo precej prahu v javnosti.

A kot kaže se stvari vendarle umirjajo in ustanovi v konstruktivnem ozračju iščeta rešitev, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. To nam je v pogovoru potrdil tudi Stane Rozman, direktor Pokrajinskega muzeja Celje.

V pokrajinskem muzeju so tudi z zbiranjem podpisov za zunanje dvigalo iskali podporo tako imenovane laične javnosti in so z dosežnim zadovoljni.

Upati torej je, da bosta Pokrajinski zavod Celje in območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine v prihodnjih tednih našla primerno rešitev za obe strani, predvsem za tiste, ki jim je tudi najbolj namenjena, za invalide in gibalno ovirane osebe.

RG