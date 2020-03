Lekarne s spremenjenim delovnim časom

“Za zagotavljanje vsakodnevne preskrbe z zdravili vseh prebivalcev se v dogovoru z Ministrstvom RS za zdravje skrajšuje odpiralni čas lekarn,” so sporočili iz Lekarniške zbornice Slovenije. Lekarne so glede na različne možnosti različno organizirane, zato ima vsaka drugačen delovnik. Obiskovalci lahko preverijo odpiralni čas na spletni strani vsake posamezne lekarne.

Tudi Celjske lekarne so zaradi trenutnih razmer spremenile delovni čas nekaterih enot. Trenutno so vse lekarne odprte po skrajšanem delovnem času, z izjemo lekarne Gregorčičeva v Zdravstvenem domu Celje, ki so jo zaradi organizacije dela zdravstvenega doma zaprli.

Od petka, 20. 3. dalje, pa je skrajšana dežurna služba v lekarni Center Celje. Lekarna bo ponoči zaprta od 22. do 8. ure vse dni v tednu. Delovni čas je objavljen na spletni strani lekarne.

Drugačen delovni čas ima tudi Apoteka pri teatru Celje, in sicer dela od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure, ob sobotah pa od 8. do 12. ure. Podružnica te lekarne na Dobrni pa ob ponedeljkih od 14. do 16. ure, od torka do petka pa med 8. in 10. uro.