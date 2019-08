Leti, leti lastovka

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) opozarja na uničevanje gnezd mestnih lastovk, ki so sicer zavarovana živalska vrsta. Potem ko je pred dnevi zaokrožila informacija o nenavadni odredbi inšpekcije za varno hrano, da morajo na kmetiji iz hleva odstraniti gnezda lastovk, ker da jih je preveč, naj bi na na Tuševem trgovinskem centru na Polzeli in na bazenskem kompleksu v Podčetrtku pred dnevi nezakonito uničili kar 46 gnezd. Društvo je za oba primera že podali prijavo na pristojno inšpekcijsko službo. Medtem uničenje gnezd v Tušu in Termah Olimia zanikajo.

Iz DOPPS so sporočili, da so minuli konec tedna prejeli več obvestil o nezakonitem odstranjevanju gnezd mestnih lastovk. »Ker se niso obnašale po pravilih zdraviliškega turizma je vsaj 30 parov mestnih lastovk izgubilo svoje gnezdo na bazenskem kompleksu Term Olimia. Kako so končala njihova jajca in mladiči? Verjetno zelo podobno kot pred trgovino Tuš Polzela. Po naročilu vodje v trgovini je bilo odstranjenih 16 gnezd, ker naj bi kvarila podobo trgovine. Ko so delavci pometali mladiče iz gnezda, so jih kot smeti pustili na asfaltu,« so zapisali. Kot je nato povedala predstavnica društva Tjaša Zagoršek, so o »morilskem pohodu« društvo obvestili ozaveščeni prebivalci, predstavniki društva pa so nato stanje preverili tudi na terenu.

»Medtem ko se Slovenija v svetu razglaša za zeleno destinacijo z bogato in ohranjeno naravo in nam zelene parole še kako ustrezajo za vabljenje turistov, je resnica na domačem pragu žal pogosto drugačna. Uničena gnezda mestnih lastovk niso le protizakonito dejanje, so tudi izkaz pomanjkanja vsakega sočutja do živih bitij. Naša nacionalna identiteta do narave prijaznih je s pobijanjem lastovk postavljena na laž,« je ostra Zagorškova.

Po podatkih iz poročila o nezakonitem lovu in ubijanju ptic v Sloveniji na leto uničimo od 50 do 200 lastovičjih gnezd v času gnezdilne sezone. Mestna lastovka je sicer zavarovana živalska vrsta in zato je, kot pojasnjuje Zagorškova, po uredbi o zavarovanih prosto živečih vrstah te živali prepovedano zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz narave, loviti, ujeti ali vznemirjati. Prav tako je prepovedano zavestno odstranjevanje, sprememba, poškodovanje ali uničenje struktur, nujno potrebnih za razmnoževanje – to so npr. gnezda.

V Tušu in Termah Olimia uničenje gnezd zanikajo

Na navedbe društva so se v obeh podjetjih že odzvali. »Na objektu na Polzeli nismo odstranjevali gnezd,« v imenu Tuša zatrjuje Anja Marjetič, »dopuščamo pa možnost, da je katero izmed gnezd ob nedavnih ujmah, odpadlo samo oziroma je to delo neznanega objestneža.« Zanikajo tudi navedbe, da bi odstranjevanje naročil kdo od njihovih zaposlenih. »Mestna lastovka je zavarovana živalska vrsta, zato se dobro zavedamo, kakšno odgovornost prinaša sobivanje z njo v urbanem okolju oziroma na poslovnih objektih. Tako smo na primer na našem centralnem skladišču v Celju uredili posebne police za gnezdenje ptic,« je še dodala Marjetičeva.

»Informacija o uničenih gnezdih ni resnična,« zatrjujejo v Termah Olimia. Kot je povedal Vasja Čretnik, direktor prodaje in marketinga, lastovke pri njih mirno bivajo že vrsto let. »Še nikoli nismo in tudi ne bomo ubili nobene ptice, saj pri nas spodbujamo gnezdenje ptic in skrbimo za živalski svet.« Ob tem je poudaril, da na balkonih hotela Breza redno skrbijo zanje, podstavljajo pod gnezda papir na tla in dnevno čistijo balkone. Že leta imajo postavljene ptičje hišice na celotnem območju term, hišico za netopirje in hotel za žuželke.

Čretnik je ob tem opozoril, da so tako kot za sobivanje z naravo v podjetju odgovorni tudi za zdravje in varnost gostov. Po nasvetu inšpekcijskih služb ne dovoljujejo gnezd nad bazeni, saj v teh primerih odpadki iz njih padajo v kopalno vodo, jo onesnažujejo in predstavljajo možnost infekcije: »Vendar gnezd, ki so polna, nismo še nikoli odstranili in jih tudi ne bomo.«

Po nasvetu pristojnih služb, ki kontrolirajo kvaliteto kopalnih voda v njihovih bazenih, so bili primorani sprejeti ukrep, da na kritičnih mestih, in takšno je le eno, na zunanjem delu bazena Termalija, sproti odstranjujejo morebitne tvorbe, iz katerih bi lahko nastala gnezda. »Zato nikdar ne pride do oblikovanja celotnega gnezda, kaj šele naselitve ptičjih družin v njih. Ptice si zato na naše zadovoljstvo in na veselje gostov gnezda uredijo na drugih mestih, ki niso problematična za zdravje in varnost ljudi.« V mesecih, ko lastovke prenehajo gnezditi in odletijo v tople kraje, odstranijo prazna gnezda s hotelskih balkonov in poskrbijo za čiščenje ter ponovno pleskanje sten. »Lani smo po odselitvi lastovk v poznih jesenskih mesecih iz zunanje stene Termalije odstranili prazna gnezda, o čemer pričajo črni madeži ostankov odstranjenih gnezd. V letošnjem letu smo začetne tvorbe odstranjevali sprotno. Nikoli niso bila odstranjena gnezda z mladiči, kaj šele, da bi mladičke ubijali,« je jasen Čretnik.

