Letno izgubi vid 150 ljudi

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje letos praznuje 70-letnico svojega delovanja. V vseh teh letih je pomagalo številnim slepim in slabovidnim v Sloveniji. Letno namreč v naši državi izgubi vid kar 150 ljudi, najmanj sto pa jih pri tem potrebuje nujno rehabilitacijo.

Kot pravijo v celjskem društvu, vse stvari s področja obravnave slepih in slabovidnih niso slabe. Nekatere zadeve pa država za slepe in slabovidne še vedno ni uredila.

Trenutno so na področju slepih in slabovidnih izpostavljene predvsem tri zadeve, ki sicer zakonsko podlago imajo, vendar se v praksi ne izvajajo, kot bi se morale. Težave so namreč pri celoviti rehabilitaciji slepih in slabovidnih, pa tudi pri dostopu do informacij. Nekatere televizije namreč še vedno ne omogočajo spremljanja informacij slepim.

Govori Brane But iz celjskega medobčinskega društva slepih in slabovidnih:

Ker država še vedno ne poskrbi za določene stvari, slepim in slabovidnim pomagajo predvsem društva.

Kot dodaja Mateja Forte iz celjskega društva, pa je treba javnost osveščati o slepoti že od začetka, torej tudi v vrtcih. Slepota namreč ne pomeni, da so slepi drugorazredni državljani:

Ob obletnici bo Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih pripravilo tudi osrednjo svečano prireditev. Ta bo 11. oktobra v celjskem Narodnem domu.

SŠol