Letos 147 najuspešnejših srednješolcev

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je čestital 147 najuspešnejšim maturantkam in maturantom, ki so letošnjo splošno in poklicno maturo opravili zelo uspešno in se uvrstili v sam vrh uspešnih slovenskih maturantov, najuspešnejšim dijakinjam in dijakom zaključnih letnikov poklicnih šol v mestni občini Celje ter dijakinjam in dijakom, ki so bili izjemno uspešni na mednarodnih tekmovanjih znanja – olimpijadah.

Župan je mladim med drugim povedal: »Vedno znova občudujem voljo, vztrajnost, delavnost in odgovornost, ki jo izkazujete na pragu odraslosti. To me navdaja s ponosom in z navdušenjem. Izbrali ste težjo pot, ampak ste si s tem odprli marsikatera vrata. V zadnjih letih ste dokazali, da ste odgovorni, vedoželjni, osredotočeni na cilj in pripravljeni zanj delati. To so lastnosti, ki jih ceni vsak delodajalec, in vrednote, ki vam bodo koristile vse življenje. S svojim trudom, delom, učenjem in raziskovanjem ste pridobili znanje, ki vam bo dalo krila. Bodite pogumni in jih široko razprite. Mladost ni z ničemer primerljiv kapital. Svet imate na dlani, kot ga morda nikoli več ne boste imeli. Poslušajte svoje srce in sledite svojim sanjam. Ne ustrašite se izzivov, bodite drzni in pogumni. Zdaj je čas, da uresničite svoje želje, da svojo energijo usmerite v doseganje srčnih ciljev. Skoraj nič ni nemogoče, če si to zares želite. Ob tem bodite preudarni in modri, vprašajte za pomoč, če jo potrebujete, in za nasvet, če se znajdete na razpotju. Ovinki in stranpoti so del življenja – včasih človek najde srečo prav takrat, ko zaide z začrtane poti. Iskreno vam želim, da bi znali čim bolje izkoristiti svoje potenciale in da bi vam notranji kompas kazal pravo smer. Zvezde so dosegljive, odločno in samozavestno sezite po njih. Iskreno vam čestitam in želim samo najboljše!«

Tradicionalno župan nadarjenim mladim podari knjigo. Letos so najuspešnejši dijaki prejeli knjigo Anne Wambrechtsamer Danes grofje Celjski in nikdar več, najuspešnejši dijaki, ki so se udeležili olimpijad in svetovnih prvenstev znanja, pa knjigo Sergea Bramlya Leonardo da Vinci.

MOC

Foto: SHERPA

