Letos dela na viaduktu Žepina ter na mostu Bolska

Na našem območju načrtuje DARS za letošnje poletje dela na viaduktu Žepina ter na mostu Bolska. Gre za viadukt med avtocestnima priključkoma Dramlje in Celje-vzhod ter za most med Vranskim in predorom Ločica.

Na viaduktu Žepina bodo zamenjani asfaltna prevleka, hidroizolacije in dilatacije. Slednje bodo zamenjane tudi na mostu Bolska. Dilatacije so gradbeni presledki na začetku in koncu objekta, ki omogočajo tako njegovo raztezanje kot tudi krčenje. Na obeh mestih bodo trajala dela predvidoma dva tedna, promet pa bo urejen po polovici avtoceste. Voznikom bosta na voljo dva pasova v smeri povečanega, tako imenovanega koničnega prometa ter eden v nasprotni smeri. Druge podrobnosti bodo znane po izvedbi javnega razpisa oziroma sklenitvi izvajalske pogodbe.

BJ

Foto: arhiv RC, GrupA