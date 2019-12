Letos kar dve božični razstavi

V Gornjem Gradu danes dopoldne odpirajo razstavi jaslic. Te bodo na ogled v Zavodu Stanislava ter v večnamenskem prostoru znamenite katedrale. Razstavi pripravljajo v sodelovanju med zavodom, Društvom ljubiteljev jaslic Slovenije in župnijo.

Na razstavi Čarobnega decembra v Zavodu Stanislava bodo med drugim na ogled tudi praznične razglednice in božične dekoracije. Za razstavo so prispevali svoja dela zbiralci in ustvarjalci iz različnih krajev našega območja ter tudi širše. Razstavi v Gornjem Gradu bosta na ogled vse do ljudskega praznika treh kraljev, to je do 6. januarja.

BJ