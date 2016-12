Letos na Celjskem manj osebnih stečajev

Letos je šlo na Celjskem v stečaj 128 gospodarskih družb. 128-ta in najverjetneje tudi zadnja v tem letu je tovarna nogavic Polzela.

Tudi letos so večinoma bankrotirale manjše družbe, ki se ukvarjajo z gradbeništvom ter trgovino ali drugimi storitvenimi dejavnostmi. Med propadlimi je bilo tudi nekaj pekarn, med bolj odmevnimi pa so bili stečaji Veterinarstva Šentjur, kjer dejavnost nadaljuje Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah, družbe Tukano, ki je prodajala hrano za živali, in celjskega gradbenega podjetja Gradia, ki je šlo v stečaj potem, ko upniki niso hoteli podpreti poenostavljene prisilne poravnave. Med končanimi stečajnimi postopki je treba vsekakor omeniti Tekstilno tovarno Prebold. Stečaj se je začel novembra leta 2004 in je za zdaj eden najdaljših v regiji. Tako kot lani so se tudi letos za prisilno poravnavo odločili v treh podjetjih. Med njimi je tudi znano celjsko podjetje Simer, za katerega pa je Družba za upravljanje terjatev bank že predlagala stečaj. V več podjetjih kot prejšnje leto so letos zaprosili za poenostavljeno prisilno poravnavo. Za razliko od stečajev podjetij, ki so se v primerjavi s preteklim obdobjem nekoliko umirili, je zadnja leta na Celjskem v povprečju 30 osebnih stečajev samostojnih podjetnikov. Toliko jih je bilo tudi letos. Še vedno je zelo veliko osebnih stečajev posameznikov, vendar je letos njihovo število občutno manjše kot lani. Lani je zaradi prezadolženosti za osebni stečaj zaprosilo 643 posameznikov, letos pa 478.

JANJA INTIHAR