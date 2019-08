Letos pol stoletja Lučkega dne

V Lučah se že od začetka avgusta vrstijo prireditve Lučkega dne, ki ima letos visoko obletnico. Nekdanja enodnevna prireditev je namreč postala večdnevna ter poteka že od začetka tega meseca. Program obsega več kot štirideset dogodkov, med katerimi so poudarjeni etnološko obarvani. Med različnimi takšnimi so prikazi izdelave riže za spravilo lesa, mletja žita, starega običaja pobiranja jajc in podobnih. Vrhunec Lučkega dne je ta konec tedna, v soboto in nedeljo.

Med dvanajstimi današnjimi, sobotnimi prireditvami bo harmonikarski tabor, opoldan pa bo prikaz mletja žita v mlinu v Podvolovljeku. Popoldan bosta med drugim prikaz kiparjenja z motorno žago ter dogodek z ljudskimi pevci in godci. Prikaz »jajčnce«, starega običaja pobiranja jajc, bo ob 20. uri.

Jutri v nedeljo se bo zvrstilo še devet prireditev Lučkega dne. Prireditev »Od štanta do štanta«, kjer bodo med drugim predstavljeni domači rokodelci, bo opoldan. Glavni organizator Lučkega dne je občina, skupaj z društvi.

