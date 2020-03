Letos še višje cene stanovanj

Na nepremičninskem trgu na Celjskem je letos pestro dogajanje. Kljub temu, da je pridobivanje stanovanjskih posojil od jeseni oteženo, povpraševanje po stanovanjih ponudbo presega. Decembra se je povpraševanje zmanjšalo, vendar je tako vsako leto.

»Januar in februar pa sta bila izredno dinamična in napovedujeta zanimivo leto,« je povedal Vasja Crnjakovič, vodja Re/maxove nepremičninske agencije v Celju. »Na trgu je povpraševanje po stanovanjih vseh vrst, pri hišah pa bolj po manjših,« je povedal nepremičninski posrednik Amadej Parfant, iz celjske družbe Kapitol. »To, da povpraševanje po določenih nepremičninah še vedno presega ponudbo, se odraža v doseženih prodajnih cenah nepremičnin,« dodaja Milan Kos, ki je direktor celjske Borze nepremičnin. »Prodaja stanovanj se na Celjskem se je nekoliko umirila, cene pa so – v primerjavi z lanskim letom – še nekoliko zrasle. Njihovo rast lahko pripišemo izključno slabi ponudbi rabljenih stanovanj,« ugotavlja Crnjakovič. Za Celje je značilno veliko pomanjkanje novih.

V knežjem mestu je tako trenutno okvirna cena kvadratnega metra od 1100 do 1300 evrov, v Žalcu pa je celo dvesto evrov višja. Vzrok za višjo ceno so tamkajšnje novogradnje.

BJ

Foto: arhiv RC, Sherpa