Letos zopet na Borštnikovo srečanje

Slovensko ljudsko gledališče Celje bo drugo leto praznovalo 70-letnico profesionalnega delovanja. V tem času so se po njegovih deskah sprehodila velika imena slovenskega gledališča, v tem času so ustvarili tudi precej presežnih predstav. V letošnji sezoni je bila po mnenju komisije 54. Festivala Borštnikovo srečanja presežek Molièrova komedija Ljudomrznik v režiji Nine Rajić Kranjac.

Po mnenju upravnice celjskega gledališča Tine Kosi je to za gledališče veliko priznanje. “To pomeni, da lahko dosegamo vrhunske rezultate s projekti, ki so drugačni. Vsa pohvala umetniški ekipi, še posebej pa mladi režiserki.”

Celjsko gledališče se dve leti ni udeležilo srečanja, je pa z avtorskim projektom Učene ženske po motivih Molièrovih Učenih žensk v režiji Jerneja Lorencija leta 2016 prejelo veliko nagrado Festivala Borštnikovo srečanje za najboljšo uprizoritev. Nina Rajić Kranjac je lani prejela Borštnikovo nagrado za režijo predstave Naš razred.

Te dni se v gledališču veselijo uvrstitve na festival, kot tudi da bodo jeseni gledalce lahko povabili v prenovljeno dvorano in oba foyerja.

BGO