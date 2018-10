Lila Prap med nominiranci za izvirno slovensko slikanico

Med nominiranci za nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico je tudi letos celjska ilustratorka in pravljičarka Lilijana Praprotnik Zupančič – Lila Prap s slikanico Zmaji.

Nagrada, ki jo podeljuje Zbornica knjižnih Založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije, se podeljuje od leta 2004. Namen nagrade je spodbujati slovenske pisatelje in ilustratorje k ustvarjanju kvalitetnih slikanic, hkrati pa ozaveščati starše in pedagoške delavce o pomembnosti izbiranja kvalitetne otroške literature ter motivirati založnike k večjemu vključevanju slovenskih pisateljev in ilustratorjev v založniške programe.

Poleg Lile Prap so nominirani še:

Marta Bartolj: Kje si?

Ivan Cankar (il. Peter Škerl): Skodelica kave

Boštjan Gorenc Pižama (il. Igor Šinkovec): Kaj se skriva očku v bradi?

Miroslav Košuta (il. Ana Razpotnik Donati): Zmaj v parku

Anja Štefan (il. Alenka Sottler): Drobtine iz mišje doline

To je že četrta nominacija za Lilo Prap, ki je leta 2005 prejela nagrado za slikanico Mednarodni živalski slovar.

Nagrado za izvirno slikanico, ki se od leta 2013 imenuje nagrada Kristine Brenkove, vsako leto podeljujejo ob njenem rojstnem dnevu, 22. oktobra.

BGO