»Ljubljana te sama ne bo poiskala«

V Celju že petnajst let Cinkarniški večeri dajejo posebno mesto poeziji in vsej literaturi. Njihov pobudnik in voditelj je Zoran Pevec, ki je ob letošnji obletnici pripravil dva večja literarna večera.

Odkod ideja o Cinkarniških večerih in kakšen je bil namen teh večerov?

Takrat še ni bila inflacija tako različnih dogodkov, kot je danes, sploh ne literarnih. V nekem trenutku so bila v cinkarni na razpolago finančna sredstva za šport in sem pomislil, zakaj ne bi bilo še nekaj denarja za kulturo. Prve večere sem organiziral v Muzeju novejše zgodovine Celje in prvi gost je bil Tone Pavček. Nato sem gostil še Manco Košir, Tomaža Šalamuna, Milana Jesiha. Po petih letih smo se iz muzeja preselili v knjigarno Antika, ker se mi zdi za literaturo boljši prostor.

Da neko podjetje še financira kulturo, je redkost v tem času, ne?

Res je. Podjetja financirajo še šport, ker se ga ljudje množično udeležujejo, na kulturne prireditve hodi precej manj ljudi, zato od kulture ni velike reklame.

Na knjižnem sejmu, ki je pretekli mesec z ljubitelji knjig napolnil Cankarjev dom, ste vodili pogovorni večer z naslovom Književnost v provinci oziroma provinca v književnosti. Vaša izhodiščna teza je bila, da provincialnost ni v velikem ali malem mestu, temveč v mali ali veliki glavi. Sta vaša sogovornika potrdila to misel?

Sogovornika sta bila Katja Gorečan in Davorin Lenko in nekako sta potrdila mojo misel, saj smo se pogovarjali tudi o tem, da je lahko velik človek v majhnem mestu. Vedno se ob tem spomnim na Lilo Prap in njenega moža Borija Zupančiča, ki sta svetovno uveljavljena in živita na obrobju Celja. A pogovarjali smo se tudi o tem, koliko je v naši književnosti prisotna provinca, in tudi o emonacentrizmu, ki je za nas, ki nismo iz glavnega mesta, malce neroden, po drugi strani pa vemo, da so v glavnih mestih vse ustanove in tudi avtorji. Če se sam ne prikažeš v Ljubljani, te Ljubljana ne bo poiskala.

