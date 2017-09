Ljudem v stiski pomagajo že trideset let!

V celjskem Narodnem domu je danes celodnevni program ob 30-letnici društva Klic upanja Celje, hkrati poteka tudi srečanje Slovenske zveze društev za telefonsko pomoč v stiski s sloganom Življenje v svoji raznolikosti.

Vodilni člen in duša društva Klic upanja je vsa ta leta psihiatrinja Cvijeta Pahljina, ki je v času obstoja za ljudi v stiski s pomočjo s svojih prostovoljcev, ki sprejemajo telefonske klice, naredila ogromno. Ob 30-letnici društva je tako upravičeno ponosna.

Psihiatrinja Cvijeta Pahljina:

Med ljudmi, ki kličejo in iščejo pomoč, so ljudje različnih starostnih in socialnih skupin. Vsem pa je skupno, da se v danem trenutku znajdejo v stiski, iz katere ne vidijo izhoda sami.

Med drugim bo na današnjem srečanju predaval tudi priznani nevroznanstvenik in nevrolog Zvezdan Pirtošek. V programu bodo govorili tudi o odpornosti v kriznih situacijah človeka, o tem, koliko je medicinska stroka v službi človeka in o pomenu prostovoljstva v družbi.

SŠol