»Ljudje, ki se preživljajo z minimalno plačo, so čarovniki«

»Trenutna minimalna plača v Sloveniji je nižja od praga revščine, ki je pri 617 evrih. Samo v javnem sektorju se recimo kar sedem plačnih razredov nahaja pod minimalno plačo. Več kot 54 tisoč zaposlenih z najnižjimi plačami ne zasluži dovolj, da bi poskrbeli za vsakodnevne stroške«, je bilo med drugim slišati na včerajšnji javni tribuni v Osrednji knjižnici Celje.

Pripravila sta jo Združena levica in lokalni odbor IDS Celje so sodelovali Mojca Stropnik, sekretarka območnega odbora ZSSS Celje, Luka Mesec vodja poslanske skupine ZL in Miha Kordiš, poslanec ZL. Pogovor je povezovala Mateja Žvižej, aktivistka in članica IDS Celje.

Minimalna plača danes ne varuje pred revščino in ne omogoča dostojnega življenja ljudem so prepričani sodelujoči gostje na javni tribuni. Medtem je 10 odstotkov tistih z najvišjimi plačami v zadnjih dveh letih dobilo 80 milijonov evrov letno, za razliko od prejemnika minimalne plače, ki se mu je dohodek v tem obdobju zvišal za devet evrov mesečno.

»Vsi, ki živijo na trenutni minimalni plači so čarovniki, saj je tako praktično nemogoče preživeti. Ljudje na minimalni plači so v hudi socialni stiski, kljub temu, da delajo, morajo že pred koncem meseca na karitativne ustanove po pomoč, da uspejo nekako prebroditi svojodružino čez mesec. Za dostojno življenje bi se minimalna plača morala dvigniti na 1000 evrov,” je povedala Mojca Stropnik, sekretarka območnega odbora ZSSS Celje.

Kot je izpostavil Luka Mesec, je dvig minimalne plače eden izmed pomembnih ukrepov za boj proti revščini: »Treba je zaustaviti trend revnih zaposlenih in nasploh poskrbeti, da gospodarska rast, ki jo imamo v državi, preide v blaginjo za vse. Dvig minimalne plače je tudi razvojen ukrep, spodbuda za podjetja, da svojega razvoja ne bodo gradili na stiskanju delavcev, ampak na tehnoloških izboljšavah in inovacijah.”

Na včerajšnji javni tribuni v Osrednji knjižnici Celje sta Združena levica in lokalni odbor IDS Celje predstavila dva ukrepa, ki bosta po mnenju predlagateljev najbolj ogroženim članom družbe omogočila bolj dostojno življenje. Prvi je zvišanje trenutne minimalne plače na 700 evrov neto. Drugi ukrep pa je redefinicija minimalne plače, s katerim bi iz minimalne plače izločili vse dodatke za delo.

“Slovenski parlament je trenutno žal ustanova, kamor pridejo socialne ideje umreti. V parlamentu so nas enkrat že zavrnili. Zato smo se v Združeni levici odločili, da nesemo našo idejo med ljudi, naberemo podporo in trmasto vztrajamo pri predlogu«, je ob vprašanju uspeha pobude za dvig minimalne plače v parlamentu povedal Miha Kordiš.

RG

Foto: LO IDS