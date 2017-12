Ljudje se za pomoč odvetnikov odločajo prepozno

Slovenski odvetniki so v preteklem tednu nudili pro bono oziroma brezplačno pravno pomoč, pri čemer so želeleli pomagati predvsem tistim, ki so najbolj potrebni pomoči in ki si zaradi pomanjkanja denarja ne upajo prestopiti odvetniških pisarn, saj odvetniške storitve niso poceni.

Odvetniki na Celjskem pravijo, da je bil tokrat odziv ljudi velik, pravnik Primož Feguš pa ob tem dodaja, da opažajo predvsem, da se ljudje na odvetnike pogosto obračajo, ko je to za neko pravno zadevo, v kateri so se znašli, že prepozno.

Toda ravno zato, ker tudi sam opaža, da se ljudje sorazmerno pozno obračajo na odvetnike, torej takrat, ko že zamudijo roke za vložitev določenega pravnega sredstva, opozarja, da se morajo ljudje zavedati naslednjega: »Ko ljudje dobijo dokument in je v pravnem pouku pri neki določbi naveden rok za odziv in če se ta rok zamudi, je treba vedeti, da poti nazaj več ni. Zato je pomembno, da ko nekdo pravni dokument dobi, da odreagira pravočasno. Naj ne odlaga s stvari, ker se takšne zadeve ne uredijo same po sebi.«

»Na žalost je med ljudmi tudi veliko ignorance, ko dobijo uradni dokument. Mislim, da bi bilo dobro, da bi se družba kot takšna malo bolj izbrazila v širšem smislu. Zlasti na področju vedenja o tem, kaj je je denimo pravdni postopek ali upravni postopek, kaj je pritožba, kakšni so pogoji zanjo in kaj je zastaranje določenega primera,« pravi odvetnik Primož Feguš.

Ravno dan brezplačnih nasvetov ljudem je pokazal tudi na Celjskem, da bi nekateri, ki so nasvete poiskali, lahko svoje spore in težave rešili, če bi odreagirali pravočasno. »Na žalost ljudje res predolgo čakajo za vstop v odvetniške pisarne, morda tudi zaradi strahu pred odvetniškimi stroški. Toda tega strahu ne bi smelo biti. Naš namen je ljudem pomagati. In prvi razgovor je ponavadi namenjen le seznanitvi z osnovnim odgovorom na vprašanje stranke, pa tudi s stroški, ki bi lahko bili nadalje povezani z reševanjem nekega problema,” pojasnjuje Feguš.

