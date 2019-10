Logistični center za 70 milijonov evrov

Podjetje Lidl Slovenija je včeraj v poslovni coni Arnovski gozd odprlo svoj največji logistični center. Naložba je vredna 70 milijonov evrov.

Nov logistični center v Arji vasi, ki zaposluje 200 ljudi, je eno največjih sodobnih skladišč v Sloveniji in eno prvih modularnih Lidlovih skladišč na svetu. Razteza se na kar 13 hektarjih zemljišča, samo skladišča zasedajo malo več kot 57 tisoč kvadratnih metrov. Lidl Slovenija je do zdaj imel osrednje skladišče v Komendi, od koder dejavnost in tudi vse izdelke še ni v celoti preselil. V podjetju so povedali, da bo selitev končana v prvih dneh novembra.

JI, foto: GrupA



Lidlov logistični center v Arji vas je eno največji sodobnih skladišč v Sloveniji.