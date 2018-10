Lokalni derbi pripadel Podčetrtčanom

Košarkarji Rogaške so po porazu proti Lovćenu v uvodnem krogu druge Aba lige, v svoji dvorani premagali mostarski Zrinjski s 66:62. Najboljši strelec je bil Marko Pajić z 18 točkami.

Še bolj napeto je bilo v Podčetrtku na derbiju 2. slovenske lige. V prvem krogu sta se pomerila Terme Olimia in Celje. Domačini so vodili že za 14 točk, zmagali pa so po podaljšku s 103:101. V tekmi slabih obramb je bil izid prvega polčasa 59:51. Pri Podčetrtčanih sta bila najbolj učinkovita Dejan Milašinovič s 30 in Anže Cerkovnik s 23 točkami, pri Celjanih sta bila najboljša Jiimmie Hunt z 22 in Salih Nuhanovič z 19 točkami.

DŠ

Foto: GrupA