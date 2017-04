Lupeta zagotovil dvanajsto prvenstveno zmago

Nogometaši Celja so v 30. krogu državnega prvenstva v domači Areni Petrol premagali Aluminij z 1:0. Kidričani so bili tisti, ki so kot zadnji porazili Celjane. Tokrat niti oni niso prekinili celjskega niza neporaženosti, ki traja že devet tekem. Varovanci trenerja Igorja Jovičevića v drugem delu sezone še niso izgubili.

Velenjski Rudar je tokrat z 1:0 izgubil na gostovanju v Kopru in na lestvici ostaja na sedmem mestu. Celjani so še naprej peti, in sicer s štirimi točkami zaostanka za Gorico.

Jucie Lupeta je poskrbel za dvanajsto zmago celjskega moštva v sezoni. Celjani so na tridesetih tekmah zabeležili dvanajst zmag, osem neodločenih rezultatov in deset porazov. V nedeljo bo v goste prišel venomer neugoden Koper. Srečanje 31. kroga se bo začelo ob 16.55. Koprčani so na lestvici mesto za Celjani. Za njimi zaostajajo za tri točke, pri čemer tudi sami še naprej upajo na uvrstitev na četrto mesto, ki pelje v kvalifikacije za ligo Europa.

MITJA KNEZ

Foto: SHERPA