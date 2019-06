Zavod za prostor Savinjske regije Metro je dopoldan v središču Celja pripravil poučno arhitekturno delavnico za predšolske otroke. Ta naslavlja arhitekturo stratega mestnega jedra Celja in že pri najmlajših spodbuja zavedanje, da je arhitektura del nacionalne kulture.



Avtorica in vodja delavnice Mojca Furman Oman pravi, da je pomembno, da že najmlajše začnemo vzgajati in jih izobraževati o pomenu arhitekture, urejenega okolja, urbanizma in pomenu mesta.

Kot je še povedala, delavnica izobražuje najmlajše o mestih, arhitekturi, starem mestnem jedru in jih na igrive načine spodbuja, da postanejo majhni arhitekti v velikem mestu.

Otroci znajo vselej presenetiti z izvirnimi in domiselnimi idejami na katere odrasli zaradi priučene oskoglednosti niti ne pomislijo, pa vendar v prostoru delujejo, pravi Furman Omanova.

LKK, foto: Gorazd Furman Oman