Maksimilijan dal prednost deklici Jani

Zelo zanimive zgodbe imajo malčki, ki so na svet prijokali v najdaljši noči v celjski porodnišnici. Jana, deklica, ki se je v Sloveniji rodila prva, in to tri minute po polnoči, je na primer mamo, ki je na silvestrovo še delala, presenetila s svojim hitrim prihodom. Maksimilijan, prvi Celjan, je zamujal za deset dni. Šarmantno je dal prednost deklici. Tik pred polnočjo sta se rodila dvojčka, ki sta v družini že … druga dvojčka.

Sonja Vahen Drobne z Grobelnega je rodila prva v letu 2019. Ima že dva otroka. »Bratca že nestrpno čakata, da vidita sestrico. Sama se sploh nisem zavedala, kaj pravzaprav to pomeni, da je Jana prvi otrok letos v vsej Sloveniji. Toliko bolj je zato navdušen njen ati,« pravi z nasmehom.

Prvi Celjan se je letos rodil 1. januarja ob 2.23 mami Julijani Marn iz Celja. Tudi on ima doma že 11-letno sestrico, ki si ga je zaželela za božič, dobila pa za novo leto. »Porod je bil hiter, trajal je pol ure, so se pa popadki začeli že bistveno prej,« pravi njegova mamica.

Zadnja novorojenčka lani sta bila dvojčka, deček in deklica, ki ju je na silvestrovo ob 22.53 in 22.54 rodila Lidija Jesenko s Planine pri Sevnici. Doma ju čakajo 18-letni brat, 13-letna sestrica, bratca dvojčka, stara 8,5 leta, in še ena sestrica, stara 2,5 leta. Jesenkova ima tako že sedem otrok, od tega sta silvestrska dvojčka že druga v njenem življenju. »Vesela sem, da sem prišla v porodnišnico pravočasno, saj so se pojavili zapleti in je bila sreča, da sem bila že tu. Hvaležna sem osebju, ki je ravnalo zelo strokovno,« pravi Jesenkova.

Če bi se celotno leto 2019 ravnalo po dogajanju v najdaljši noči, bi bilo dobro, pravi predstojnik ginekološko-porodniškega oddelka mag. Jakob Koren, dr. med., specialist ginekologije in porodništva. »Zadnja tri leta namreč v Sloveniji rodnost na žalost upada. Smo pa veseli, da se kakovost porodništva v naši državi izboljšuje.«

Mamici, ki sta rodili prvi v letu 2019, in mamico, ki je rodila zadnja v letu 2018, je naša medijska hiša skupaj s Tosamo, z Novo KBM in Mestno občino Celje obdarila z zanimivimi več kot dobrodošlimi darili in tudi z denarnimi boni. »Vedno je lepo obiskati in obdariti srečne mamice in videti njihovo srečo ob takšnem dogodku, kot je porod,« pravi direktorica Novega tednika in Radia Celje Anica Šrot Aužner.

SŠol

Foto: SHERPA