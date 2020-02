Malo drugačen pohod

Tudi letos se bo Celje pridružilo pohodu z rdečimi baloni, ki ga ob mednarodnem dnevu redkih bolezni organizira Zavod 13 iz Maribora. Letos bo pohod svetovnih razsežnosti, saj so se priključila tudi večja mesta po svetu.

Namen pohoda je osveščanje o redkih boleznih otrok. Organizatorji želijo s pohodom ljudem približati drugačnost, otroke s posebnimi potrebami, da bi lažje pristopili k njim in jim pokazali, da jim pripada enakovredno mesto v družbi.

Podnaslov letošnjega pohoda je »Kaj pa Ona?«. Kot pojasnjujejo organizatorji se želijo obrniti tudi na mamo otroka, ki največkrat nima prave psihološke pomoči. »Vsem porodnišnicam v državi bomo poslali prijazno pismo in jih opozorili, da ob skrbi za otroka na psihično podporo ženske nikakor ne smejo pozabiti. Pripravili smo tudi zloženke, ki ponujajo brezplačno in nestrokovno pomoč s strani staršev.«

V Celju za izvedbo pohoda zadnja tri leta skrbi humanitarno društvo Enostavno pomagam. »Naše društvo zadnjih pet let po svojih močeh pomaga takšnim otrokom in staršem. Z leti na žalost opažamo, da je vsako leto več družin, ki potrebujejo našo podporo in pomoč. S tem, ko bomo letos z dogodkom nudili tudi podporo staršem in skušali njihove življenjske zgodbe predstaviti javnosti, z namenom razumevanja njihove ne ravno lahke situacije, želimo pri pomoči in podpori narediti še korak naprej,« je dejal predsednik društva Milan Ninič.

Svetovni pohod z rdečimi baloni, ki simbolizirajo ljubezen in sprejemanje vsakršne drugačnosti, bo v Celju to soboto, 29. februarja, ob 11. uri. Zbirno mesto je pred prodajalno Koko v Lilekovi ulici.

LKK, foto: arhiv NT (SHERPA)