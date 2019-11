Manekenke na terenu so njuna najboljša reklama

Beba Jurše se je pred 33 leti odločila, da bo v celjskem mestnem središču odprla trgovinico z nakitom in modnimi dodatki. Poimenovala jo je Iva, in sicer po svoji hčeri, ki zdaj vodi trgovino. V trenutnem svetu, kjer spremembe prihajajo kot po tekočem traku, je obstoj trgovine že tri desetletja res lepa zgodba o uspehu. »Tukaj imam ravno toliko miru, kot ga potrebujem, svoje delo opravljam z velikim veseljem in to je največje bogastvo,« je razložila skrivnost svojega uspeha Beba Jurše.

Beba Jurše je v prejšnji službi, še v času, ko so bili modni dodatki prej izjema kot pravilo, ugotovila, da stranke v tekstilni prodajalni mrzlično grabijo po nakitu. Takrat je dobila preblisk, da bi mogoče imela trgovino, kjer bi prodajala tovrstne modne dodatke. »Našla sem lokalček v Kocenovi ulici in še zdaj sem v njem, kjer se res dobro počutim.«

Prvi dnevi, meseci so bili res divji. Niti v najbolj norih sanjah si tega ni znala predstavljati. »Pred trgovino je bilo, kot bi stali pred Leninovim mavzolejem. Ljudje so čakali zunaj. Majhna trgovina je bila polna ljudi, ki so pokupili vse, kar sem dala na police. To so bili časi, ko se je komunizem majal in je v našo državo že prihajal duh kapitalizma. Takrat ni bilo tako kot zdaj, ko imamo vse. Vse je šlo kot po maslu,« se začetkov spominja Beba.

Pravljični začetki

Približno deset let je bilo kot pravljica. V trgovini je bila takšna gneča, da skoraj ni bilo mogoče dihati. »Ob 12. uri so v trgovinico vstopile šolarke in zapolnile prostor. Velikokrat z Jolando Thaler, ki je v podobnem času odprla trgovino, obujava spomine na tisto začetno obdobje. Bilo je res neverjetno.« A k njima niso hodile samo šolarke, kmalu so modni dodatki privabili tudi gledališčnike. »Tina Gorenjak je opazila trgovinico, glas se je razširil med ostale ljudi v šovbiznisu. Saša Einsiedler je bila naša redna stranka, enako tudi drugi voditelji na televiziji.«

Hči je obraz trgovine

»Mislim, da je trgovina postala širše razpoznavna tudi zaradi nevest. Serijski nakit zanje ni bil več dovolj,« je dodala hči Iva Senič, ki je s trgovino tesno povezana že od prvih korakov. Vonj modnega sveta jo je tako prevzel, da je stopila na modne brvi. »Enajst let sem bila fotomodel, igralka, manekenka tako pri nas kot tudi v tujini. Še danes sem obraz blagovnih znamk in še vedno se včasih sprehodim po modnih brveh, vendar samo še za svoj užitek.« Kot diplomirana dizajnerka zdaj strankam svetuje pri oblikovanju notranje opreme stanovanj in javnih stavb.

