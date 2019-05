Manj lačnih po zaslugi članic Mozaika

V Celju že peto leto deluje razdelilnica donirane hrane. Projekt so sicer idejno zasnovali v Mariboru, prve pa so ga začele izvajati članice Lions kluba Celje Mozaik. Ponosne so, da se je tako razširil, da je postal največji projekt slovenskih lionsov. Ti skupaj s prostovoljci vsak večer ob zaprtju 70 trgovin v 27 krajih Slovenije prevzamejo podarjeno hrano in jo dostavijo prejemnikom, ki potrebujejo tovrstno pomoč.

V začetku so prostovoljke in prostovoljci v Celju vsak večer pred zaprtjem trgovskih središč prevzemali hrano, ki bi ji sicer kmalu potekel rok uporabe, in jo vozili v hišo za brezdomce. Sčasoma je bilo te hrane toliko, da so jo lahko delili tudi številnim drugim, ki potrebujejo pomoč. Članice Mozaika je podprla Mestna občina Celje in dala na voljo prostor za razdeljevanje hrane. Razdelilnica deluje pod okriljem Javnega zavoda Socio in v okviru javnih del zaposluje tri ljudi. Dnevno razdelijo od 350 do 400 kilogramov hrane vsem tistim, ki bi sicer bili marsikdaj lačni. Tedensko prejema pakete več kot 260 upravičencev, seznam pa bodo še razširili. Pripravijo ga na centru za socialno delo.

S to akcijo je Lions klub Celje Mozaik poskrbel za pomoč številnim ogroženim družinam, tudi tistim, ki z dohodki morda za nekaj evrov presegajo cenzuse za dodelitev drugih vrst pomoči, a so kljub temu na robu preživetja. Akcija gotovo prispeva tudi k temu, da manj hrane konča med odpadki. V teh dneh jo dopolnjujejo še z delavnicami, na katerih članice Mozaika prejemnikom hrane predstavljajo načine priprave jedi iz manj znanih, a kakovostnih in zdravih sestavin, ki jih donira vseh pet trgovskih središč v Celju.

Načrtov imajo članice Mozaika še veliko, razmišljajo na primer o zbiranju gospodinjskih pripomočkov, ki jih marsikdo ima, a jih ne uporablja, komu drugemu pa bi prišli prav pri pripravi hrane.

TC

Člani in članice lions in leo klubov v Celju so zbrali denar tudi za nakup dveh avtomobilov, ki jih uporabljajo v projektu Donirana hrana. Opremljena sta z ustreznimi hladilnimi napravami za prevoz živil, ki morajo priti do uporabnika v 14 urah po prevzemu.

Z novinarske konference ob peti obletnici projekta Donirana hrana LK Celje Mozaik, ki letos slavi 20-letnico delovanja.