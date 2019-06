Manj zavržene hrane v vrtcih in šolah

Projekt Hrana ni za tjavendan že peto leto izvajata Ekošola in Lidl Slovenija, ki na ta način spodbujata mlade k bolj odgovornemu ravnanju s hrano in zmanjševanju količin zavržene hrane. V Knjižnici pri Mišku Knjižku je bila dopoldne zaključna prireditev projekta, v katerem je letos sodelovalo rekordno število vrtcev in šol iz vse Slovenije, in sicer kar 111 oziroma 3.500 otrok in 250 mentorjev.

Čeprav naj bi največ hrane zavrgli v gospodinjstvih, je pomembno, da se že najmlajši v vrtcih in šolah učijo spoštljivega in odgovornega odnosa do hrane. Na ta način dobre prakse prenašajo tudi v svoje družine. Prav Kuhlin dnevnik zavržene hrane, ki so ga otroci izpolnjevali skupaj s starši, je letošnja novost akcije Hrana ni za tjavendan in še en korak v smeri bolj premišljenega ravnanja z njo. Sicer pa projekt letos slavi peto obletnico. Gregor Cerar, nacionalni koordinator Ekošole, je zadovoljen, da so se količine zavržene hrane s pomočjo aktivnosti v projektu v vrtcih in šolah v povprečju zmanjšale za 40 odstotkov.

Mladi so se tako v minulih mesecih ukvarjali s tem, kako zmanjšati količine zavržene hrane v svojih okoljih. Najprej so morali ugotoviti, kje in zakaj nastaja največ tovrstnih odpadkov in nato predlagati rešitve. Najboljšim vrtcem in šolam iz Slovenije so danes podelili priznanja in nagrade. Edini nagrajenci iz regije so bili učenci Osnovne šole Glazija, ki so povedali, da radi kuhajo.

Projekt podpira Lidl Slovenija, ki k zmanjševanju zavržene hrane prispeva tudi sicer, na primer s sodelovanjem z lions klubi po Sloveniji, ki lahko vsak večer odpeljejo iz trgovin viške pekovskih in mlečnih izdelkov.

Na današnji prireditvi so predstavili tudi novo številko knjižice Reciklirana kuharija, ki ponuja 12 predlogov otrok za pripravo okusnih jedi iz ostankov od prejšnjega dne. Izbrali so jih med 135 recepti. V knjižico so uvrstili tudi recept šolarjev z Glazije, ki so prispevali recept za pripravo kostanjevih njokov z jurčki in orehi.

TC, foto: SHERPA