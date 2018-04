Maraton nadzora hitrosti: na Celjskem več kot sto kršiteljev

Včeraj je bil na več kot 600 lokacijah v Sloveniji poostren nadzor prometa. Na Celjskem so policisti promet nadzorovali na okrog 110 lokacijah. Med 6. in 18. uro so na našem območju zaznali 187 prekoračitev hitrosti.

V enem primeru so zoper voznika, ki je v naselju hitrost prekoračil za več kot 30 kilometrov na uro, napisali obdolžilni nalog. V štirinajstih primerih so voznike zaradi manjših prekoračitev hitrosti opozorili, zaradi prehitre vožnje so plačilne naloge izdali tudi 14 tujim državljanom.

V Celju in Velenju so dvema voznikoma, ki sta vozila vinjena, osebni vozili tudi zasegli.

Pred tako imenovanim maratonom nadzora hitrosti je policija tudi javno objavila seznam lokacij nadzora, s čimer je želela dokazati, da osnovni namen nadzora ni bil usmerjen v kaznovanje voznikov, temveč v spreminjanje njihovih vozniških navad. Sicer pa bo policija poostren nadzor v sklopu preventivne akcije Hitrost ustaljeno nadaljevala vse do nedelje.

SŠol

Foto: GrupA