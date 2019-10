Marijani Kolenko nagrada za življenjsko delo

Pred svetovnim dnevom učiteljev so včeraj v Ljubljani slavnostno podelili najvišje državne nagrade na področju šolstva. Med nagrajenkami za življenjsko delo je tudi ravnateljica celjske Osnovne šole Lava Marijana Kolenko. Nagrado za izjemne dosežke pa je s Celjskega prejela glasbena pedagoginja, zborovodkinja in skladateljica Katja Gruber iz Osnovne šole Nazarje.

Kot so zapisali v obrazložitvi nagrade, ima ravnateljica Marijana Kolenko izjemen pedagoški čut. Njeno vodilo je sodobna šola, gradi jasno vizijo ter sledi potrebam otrok in sedanjega časa. Odlično povezuje vodenje didaktičnih procesov učenja in vodenja šole tako organizacijsko, poslovno, kadrovsko in finančno.

“S svojo neustavljivo energijo, strokovnostjo, idejami in pobudami premika prepoznavnost šole iz lokalnega okolja. Zna navdušiti in voditi. Vešča dobrega in spoštljivega komuniciranja je vzpostavila dobro, ustvarjalno vzdušje, ki temelji na medsebojnem zaupanju. Nagrajenka ima izjemen pedagoški čut. Njeno vodilo je sodobna šola, gradi jasno vizijo ter sledi potrebam otrok in sedanjega časa. Ravnateljica Osnovne šole Lava Celje je štirinajst let. Odlično združuje pedagoško in poslovno vlogo. Izjemno povezuje vodenje didaktičnih procesov učenja in vodenja šole tako organizacijsko, poslovno, kadrovsko in finančno. Sodeluje s številnimi strokovnimi ustanovami na področju šolstva in kulture, dejavna je v lokalnem in državnem prostoru. Znanje prenaša kolegom in strokovnim delavcem. Izjemna je pri uveljavitvi svojih inovativnih zamisli. Uveljavljeni projekti in utečene dejavnosti šole so identiteta šole in prepoznani v ožjem in širšem okolju. Nagrajenka je s svojo neustavljivo energijo in zagnanostjo ena izmed najbolj dejavnih ravnateljic. S svojimi jasnimi in odločnimi stališči prispeva k ugledu slovenske šole in ravnatelja. Ima jasne strokovne in osebne cilje, ima visoke etične norme, je spoštovana in cenjena ravnateljic,” so zapisali v utemeljitvi.

Nagrado za izjemne dosežke je s Celjskega prejela glasbena pedagoginja, zborovodkinja in skladateljica Katja Gruber iz Osnovne šole Nazarje. Zlasti je pomembno njeno predano delo na mladinskem zborovskem področju, kjer dosega odlične rezultate, ki se kažejo tudi z osvojenimi visokimi priznanji na različnih zborovskih tekmovanjih v Sloveniji in tujini. Z gojenjem večglasja med otroki ohranja prvobitno slovensko lastnost, občutek za večglasje. Uspehov ne dosega s selekcijo, ampak z načrtno vzgojo pevcev od 1. do 9. razreda osnovne šole. Kot skladateljica je izdala osem zbirk notnega gradiva, ki ob njenih izvirnih skladbah vsebujejo predvsem njene priredbe slovenskih ljudskih pesmi za otroški in mladinski zbor.

