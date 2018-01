Marsikje stavke sploh ne občutijo

Zaposleni v več delih javnega sektorja danes stavkajo. Stavkovne aktivnosti potekajo v državni upravi, vzgoji in izobraževanju, zdravstvu, kulturi, sociali, tudi na javni RTV. Pacienti, ki so danes dopoldan obiskali celjski zdravstveni dom v ambulantah niso imeli težav. Povedali so, da jih je zdravstveno osebje obravnavalo nemoteno.

Precej ljudi je kljub današnji stavki obiskalo celjsko upravno enoto. Tam so v času stavke opravljali naloge, ki so jih za različna področja dela določila posamezna resorna ministrstva. Na primeru potnih listov ali osebnih izkaznic to poenostavljeno pomeni, da so slednje na upravni enoti izdali, če bi ne izdaja dokumenta ogrozila življenje, varnost ali premoženje. Tudi če bi bil potni list nepogrešljiv za že plačan dopust v tujini. Ob obisku celjske upravne enote je bil zelo razočaran starejši par, ki je za obisk upravne enote prevozil dobršen kos države, njun razlog za zamenjavo osebnih dokumentov namreč ni bil nujen.

Čeprav so se stavki pridružili tudi veterinarji, v Celjskih mesninah danes nimajo težav. Ker je bila stavka napovedana, so lahko temu pravočasno prilagodili svoje delo. Kot je povedal direktor Izidor Krivec, so včeraj opravili več zakolov, enako bo tudi jutri. Stavki veterinarjev so prilagodili tudi izvozne posle in so že včeraj na tuje trge poslali izdelke, ki bi jih sicer morali poslati danes.

TS, JI