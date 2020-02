Matej Praprotnik z razstavo lesenih kipov

V soboto, 1. februarja, so v Občinski knjižnici Braslovče postavili razstavo lesenih kipov. Gre za razstavo treh izdelkov mladega Mateja Praprotnika iz Spodnjih Gorč, ki je svoje ustvarjanje začel februarja 2019.

Najprej je nastal kip sv. Florjana iz vrbovega lesa. Nedolgo zatem je odkril hrastovo deblo, iz katerega je nastala trdnjava, ovita v kačo. Še posebej mogočen je grad iz nežno rumenega lipovega lesa. To, da gre za izključno ročno delo 13-letnika, resnično prevzame. Matej prihaja iz lesarske družine in je predstavnik četrte generacije, ki dela z lesom in živi zanj. Njegova ljubezen do lesa je odkrila nekaj povsem novega. Ustvarjalno izražanje sebe, okolice in domišljije. Obiskuje sedmi razred osnovne šole. Je velik ljubitelj zgodovine in rad raziskuje svet kamnin, fosilov in davnine. Čeprav so dnevi kratki, njegove roke ne počivajo. Ni redkost, da z naglavno lučko še pozno v noč dolbe, reže, brusi … Ti trije kipi so šele začetek odkrivanja in razvijanja njegovega talenta. Nastajata še dva. In verjamemo, da ne zadnja. Razstava bo na ogled do 3. marca.

TT