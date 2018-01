Matematika je lahko zabavna

V Muzeju novejše zgodovine Celje se bodo lahko najmlajši, kot tudi njihovi starši vse do 7. marca igrali z matematiko. Kajti z novo gostujočo razstavo Zabavna matematika, ki so jo v Slovenijo pripeljali iz muzeja Mathematikum iz nemškega mesta Giessen, muzej v sodelovanju z Gimnazijo Celje Center podira splošno prepričanje, da je matematika dolgočasna in zatežena veda.

Beseda matematika je povezana z besedo matematikos, ki pomeni ljubezen do učenja. Če matematika v sebi nosi ljubezen, zakaj je večina otrok ne mara? To vprašanje so si postavili profesorji matematike na Gimnaziji Celje Center in zato so v svoj učni proces vnesli inovativne metode poučevanja tega predmeta, ki so zelo različne, pravi profesor matematike Gimnazije Celje Center Rok Lipnik.

Ker si profesorji matematike želijo, da bi bila le-ta bolj priljubljena med mladimi, kot je sicer, so matematiko povabili v Hermanov brlog. Tam je zdaj razstavljenih 20 eksponatov potujoče razstave iz muzeja Mathematikum, pravi profesorica matematike na celjski gimnaziji Danijela Marolt.

Čeprav je razstava namenjena predvsem otrokom, bodo veseli, če se bodo igrali tudi njihovi starši. V času gostovanja razstave v muzeju pripravljajo pester program za predšolske otroke in osnovnošolce, izobraževanja za vzgojitelje in učitelje ter počitniške delavnice. Program bodo skupaj s kustosi Muzeja novejše zgodovine Celje oblikovali učitelji in dijaki 3. letnika programa predšolska vzgoja, ki so razstavo dopolnili tudi z izvirnimi didaktičnimi igračami. Te so nastale pri predmetu matematika za otroke in v okviru inovacijskega projekta Čra igra.

BGO