Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti iz Celja je tudi letošnje šolsko leto kot prva od celjskih srednjih šol odplesala maturantski ples zaključnih letnikov. Dijaki so plesali v prelepi dvorani zdravilišča Thermane Laško. Šola je ponovno upravičila svoj sloves oblikovalske šole, saj je dvorana, ki že sama po sebi doda pridih slovesnosti, blestela v čudovitih cvetličnih dekoracijah.

Letošnji maturantje so bodoči cvetličarji in vrtnarji, ki bodo končali izobraževanje po programu srednjega poklicnega izobraževanja z zaključnim izpitom, ter bodoči aranžerski in hortikulturni tehniki, ki so vključeni v program srednjega tehniškega izobraževanja ali poklicnega tehniškega izobraževanja in jih čaka v maju opravljanje poklicne mature.

Vsak maturantki ples je nekaj posebnega … Dvorana je bila napolnjena s posebno energijo, z upanjem, s pričakovanji in z zadovoljstvom, s srečnimi starši, ponosnimi profesorji, z od energije prekipevajočimi mladeniči in lepoticami, v katerih smo komaj prepoznali dijakinje.

Večer je bil lep in nepozaben, zato gre zahvala tudi številnim sponzorjem, ki brez oklevanja priskočijo na pomoč, in profesorjem, ki s pomočjo dijakov ustvarijo pravo maturantsko pravljico.

Sezona maturantskih plesov je torej letos uradno odprta.

ROMANA ŠPES

ELIZABETA STRENČAN