Med klasiko, etnom in džezom

Goran Bojčevski bo s svojim kvartetom nocoj odprl Evropsko jazz konferenco v Ljubljani.

V Cankarjevem domu v Ljubljani se je danes začela četrta Evropska jazz konferenca, ki je namenjena krepitvi povezav med ustvarjalci, razvijanju novih projektov in umetniških sodelovanj, deljenju strokovnega znanja in razširjanju informacij o novostih z džezovskega področja. Do nedelje bodo udeleženci na delavnicah, predavanjih in v razpravah obravnavali aktualno družbeno tematiko, povezano z migranti in begunci, ki postavlja tudi pred organizatorje glasbenih dogodkov nove izzive. Letošnja konferenca z naslovom Kaj če … je namenjena odkrivanju, kako lahko glasbeni profesionalci v teh časih sooblikujejo pogled občinstva na aktualne družbene teme.

Na večernem gala koncertu ob odprtju konference bo nastopil tudi kvartet klarinetista Gorana Bojčevskega. Makedonec, ki je pred 15 leti prišel študirat v Ljubljano, zadnja leta živi v Celju in se je v tem času uveljavil kot izvrsten izvajalec in skladatelj, bo nastopil z izjemnim pianistom Bojanom Zulfikarpašićem iz Francije. V zasedbi Bojčevskega so še Tomaž Marčič – harmonika, Tadej Kampl – električni basi in Žiga Kožar – bobni.

Goran Bojčevski pravi, da je to zanj velika čast, saj gre za nastop v uvodu enega najpomembnejših dogodkov v džez glasbi v Evropi. A tudi sicer si bo lahko letošnje leto zapomnil kot izvrstno.

Zadnje čase nastopate predvsem v kvartetu, sicer pa sodelujete v različnih zasedbah. Ali ni dovolj samo ena skupina?

Ves čas glasbeno raziskujem, rad imam klasično, etno in džez glasbo, pri čemer se trudim oblikovati zasedbe tako, da najbolje izvajamo te različne zvrsti glasbe.

Bo torej nastop v Ljubljani džezovsko obarvan?

V Ljubljani bomo igrali etno džez, koncert namreč sodi tudi v cikel Glasbe sveta, kar je eden od abonmajev Cankarjevega doma. Etno glasbeniki smo vedno bolj priljubljeni, ker širši populaciji lažje približamo tudi džezovsko glasbo. Gre za mešanico obeh. Vsi radi slišimo kakšno konvencionalno melodijo, ki je pri meni podkrepljena z džez harmonijami.

Kako človek sploh dobi povabilo na tako velik dogodek?

Ljudje kar precej spremljajo moje ustvarjanje in bil sem prijetno presenečen, ko me je direktor festivala ter vodja programov džeza in cikla Glasbe sveta Bogdan Benigar poklical na sestanek ter mi predlagal, da bi s svojo zasedbo odprl dogodek. V tem okolju je veliko dobrih glasbenikov, pomembna je izvirnost. Treba je najti svojo pot v glasbi in to poudarjati.

TC, foto: GrupA

