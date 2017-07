Med letošnjimi maturanti v celjski regiji več kot 30 zlatih

Na ministrstvu za izobraževanje so predstavili rezultate letošnje mature, ki kažejo na več kot 93-odstotno uspešnost kandidatov. Ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič je dejala, da so z rezultati zadovoljni in da bistvenih odstopanj od preteklih let ni. Novost letošnje mature je izdajanje certifikatov za znanje tujega jezika.

Na I. gimnaziji v Celju je letos od 207 kandidatov splošno maturo na spomladanskem roku opravil 201 kandidat. Med zlate maturante z doseženimi točkami med 30 in 34 se jih je uvrstilo kar 20. Na Gimnaziji Lava, v Šolskem centru Celje, imajo dve zlati maturantki. Jutri bodo maturitetna spričevala podelili 175 dijakom Gimnazije Celje Center. Med njimi sta letos dve zlati maturantki. S štirimi zlatimi maturanti se lahko pohvalijo na Gimnaziji Velenje in s tremi na Gimnaziji Slovenske Konjice.

STO