Med mestnimi župani največ podpore Bojanu Šrotu

Med župani šestih mestnih občin v vzhodni Sloveniji ima največjo podporo med občani župan Mestne občine Celje Bojan Šrot. Sledi mu župan Murske Sobote dr. Aleksander Jevšek, na tretjem mestu po javnomnenjski podpori pa je župan še ene in edine mestne občine v Savinjsko-šaleški regiji Bojan Kontič, župan Velenja.

To kažejo rezultati javnomnenjske raziskave (JMR), ki jo je za dnevnik Večer opravila agencija Ninamedia v mestnih občinah Celje, Velenje, Slovenj Gradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota.

Za celjskega župana Bojana Šrota, ki je že dvajset let na čelu občine, dve tretjini vprašanih meni, da svoje delo opravlja uspešno, za kar si je med šestimi župani prislužil najvišjo oceno, 3,85. Delo velenjskega župana Bojana Kontiča kot dobro ocenjuje dobra polovica vprašanih, anketiranci so mu namenili povprečno oceno 3,49.

Kot je še razvidno iz analize JMR, sta največji težavi občin od Trojan do Lendave isti: nova delovna mesta in gospodarski razvoj. Kar zadeva najbolj pereče težave občin iz naše regije, so za Celje po vrstnem redu pomembnosti novih delovnih mest še gospodarski razvoj in zdravstvo, v Velenju pa so anketiranci na drugo mesto postavili ceste, na tretje pa prav tako zdravstvo.

V obeh »naših« regijskih središčih anketiranci tudi ocenjujejo, da gre razvoj obeh mestnih občin v »pravo smer«.

ROBERT GORJANC

Infografika: Večer