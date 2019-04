Med nadzorom kaznovali pijane motoriste in kolesarje

Ta teden je na Celjskem poostren nadzor prometa. Policisti pa so že v preteklih dneh pod drobnogled vzeli skoraj 500 motoristov in kolesarjev in zaznali skoraj 100 kršitev!

Nekaj več kot 40 kršiteljev je policija denarno kaznovala, ostalim je izrekla le opozorila. V nadzoru so prometni policisti odkrili devet tehnično neustreznih vozil in jih izločili iz prometa, trem voznikom, ki niso izpolnjevali pogojev za vožnjo, pa so vozila zasegli. Trinajst motoristov je vozilo pod vplivom alkohola.

Nadzor je pokazal, da je alkohol še kako prisoten predvsem med kolesarji, trinajst kolesarjev so policisti preizkusili z alkotestom in kar polovica kolesarjev je bila vinjena. 15 kolesarjev je kršilo tudi druge cestne predpise.

Glede na to, da sta se motoristična in kolesarska sezona že začeli in glede na ugotovljeno veliko število kršitev, bodo policisti z nadzorom nadaljevali. Lani so v prometnih nesrečah na območju celjske policijske uprave umrli štirje motoristi in kolesar

14. aprila bo policija v Centru varne vožnje na Ljubečni pripravila tudi učne delavnice s prikazom varne vožnje motoristov in kolesarjev.

SIMONA ŠOLINIČ