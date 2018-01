Med okuženimi tudi veliko otrok

V celjski območni enoti Nacionalnega inštituta RS za javno zdravje opozarjajo, da je v sezoni cepljenja proti gripi pravi čas tudi za cepljenje proti pnevmokoknim okužbam. Teh je največ ravno v hladnejših mesecih leta, ko so vzporedno aktualne tudi okužbe z gripo. Zaradi pnevmokoknih okužb lahko zboli kdorkoli, a največje tveganje je pri majhnih otrocih do drugega leta starosti, pri starejših od 65 let, pri ljudeh s šibkim imunskim sistemom in pri kroničnih bolnikih.

Zato je po mnenju epidemiologov smiselno cepljenje za vse ranljive skupine, ki so okužbam najbolj izpostavljene.

Pri otrocih se pnevmokokne okužbe najpogosteje izrazijo kot vnetje srednjega ušesa. Pnevmokoki lahko povzročijo tudi pnevmokokni meningitis, sepso in pljučnico, ki prinesejo tudi zaplete.

Vodja celjske območne enote Nacionalnega inštituta RS za javno zdravje epidemiologinja Alenka Trop Skaza:

Cepljenje proti pnevmokoknim okužbam je brezplačno za dojenčke, medtem ko je za starejše otroke, rojene pred oktobrom 2014, in za odrasle samoplačniško. Številni starši se šele takrat, ko njihov otrok zboli prvič ali večkrat zapored zaradi akutnega vnetja srednjega ušesa, odločijo o možnosti preventivnega cepljenja.

Vnetje srednjega ušesa je tudi med vodilnimi vzroki za obisk pri pediatru v Sloveniji. Bolezni, povzročene s pnevmokoki, največkrat zdravijo z antibiotiki, vendar pa v zadnjih letih narašča delež odpornosti na ta zdravila.